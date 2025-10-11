معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از حضور «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «وحید جلال زاده» معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «وزیر امورخارجه در ادامه حضور در کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌ها و دیدار‌های نوبه‌ای با نمایندگان محترم مجلس، یکشنبه مهمان کمیسیون اصل ۹۰ می‌باشد.

آقای عراقچی در یک سال گذشته بدون وقفه با خانه ملت در تعامل و ارتباط نزدیک و سازنده‌ای بوده و این مسیر همچنان به لطف الهی ادامه خواهد داشت.»