پخش زنده
امروز: -
معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از حضور «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «وحید جلال زاده» معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: «وزیر امورخارجه در ادامه حضور در کمیسیونهای تخصصی، فراکسیونها و دیدارهای نوبهای با نمایندگان محترم مجلس، یکشنبه مهمان کمیسیون اصل ۹۰ میباشد.
آقای عراقچی در یک سال گذشته بدون وقفه با خانه ملت در تعامل و ارتباط نزدیک و سازندهای بوده و این مسیر همچنان به لطف الهی ادامه خواهد داشت.»