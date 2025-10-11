یادواره ۲۳ شهید سلامت و دفاع مقدس با هدف گرامیداشت یاد و نام ایثارگران حوزه درمان به همت مدیریت و پرسنل بیمارستان شهید رهنمون یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یادواره ۲۳ شهید سلامت، بهداشت و دفاع مقدس با هدف گرامیداشت یاد و نام ایثارگران حوزه درمان و ارائه خدمات پزشکی رایگان به بیماران نیازمند، به همت مدیریت و پرسنل بیمارستان شهید رهنمون یزد برگزار شد.

دبیر اجرایی این یادواره دکتر محمدی، در حاشیه برگزاری مراسم گفت: طبق سنوات گذشته، امسال نیز یادواره شهدای سلامت با حضور جمعی از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در ۹ رشته مختلف برگزار شد و در مجموع ۲۴ پزشک، بیماران را در رشته‌های جراحی مغز و اعصاب، اورولوژی، ارتوپدی، جراحی عمومی، اطفال، داخلی، زنان و سلامت روان به‌صورت کاملاً رایگان ویزیت کردند.

وی افزود: در این طرح، علاوه بر ویزیت رایگان بیماران، دارو‌های مورد نیاز افراد بی‌بضاعت نیز به‌صورت رایگان تأمین و توزیع شد و برای انجام عمل‌های جراحی، معرفی‌نامه‌های لازم صادر شد تا این خدمات در روز‌های آینده بدون دریافت هزینه صورت گیرد.

دکتر محمدی با اشاره به ادامه روند ارائه خدمات درمانی رایگان اظهار داشت: سی‌تی‌اسکن،‌ام‌آر‌آی و خدمات بستری بیماران نیز در روز‌های آینده به‌صورت رایگان صورت می‌گیرد تا بیماران نیازمند از حمایت کامل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: این یادواره به یاد ۲۳ شهید والامقام شامل ۱۴ شهید دوران دفاع مقدس و ۹ شهید مدافع سلامت برگزار شد که هر یک با ایثار و فداکاری، نام خود را در تاریخ خدمت و انسانیت جاودانه کرده‌اند.

دبیر اجرایی یادواره در پایان با بیان اینکه برگزاری این مراسم علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سلامت و دفاع مقدس، تلاشی برای تقویت روحیه همدلی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، گفت: شهدای سلامت در دوران کرونا با ایثار جان خود، سلامت جامعه را پاس داشتند و برگزاری چنین برنامه‌هایی، تجلیل از این فداکاری و ادامه مسیر خدمت صادقانه به مردم است.