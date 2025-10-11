دقایقی پیش، خبر شناسایی پیکر مطهر سردار شهید محمدهاشم سلطانی، پس از سال‌ها دوری از خانواده، به آنان اطلاع داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته تفحص و جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به همراه جمعی از مسئولین استان گلستان امروز شنبه ۱۹ مهر با حضور در منزل شهید سلطانی، خبر شناسایی این فرمانده شهید را به خانواده ایشان اعلام کرد.

این شهید بزرگوار اهل روستای یساقی گرگان بوده که در شلمچه و در دی ماه سال ۶۵ در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسید.