تالار‌های بورس کالای ایران در نخستین روز کاری هفته میزبان عرضه یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۸۷۵ تن انواع محصولات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشترین حجم عرضه امروز به تالار محصولات حراج باز اختصاص دارد که بیش از یک میلیون تن محصول را روی تابلو خواهد برد.

در تالار حراج باز، یک میلیون و یک هزار و ۱۴ تن محصول شامل یک میلیون تن سنگ آهن کلوخه، ۵۳۰ تن مواد شیمیایی و ۴۸۴ تن مواد پلیمری عرضه می‌شود.

تالار صادراتی کیش میزبان ۳۲۷ هزار و ۲۹۸ تن محصول است که شامل ۱۶۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن، ۶۵ هزار تن کلینکر، ۶۰ هزار تن سیمان، ۴۲ هزار و ۲۴۵ تن قیر و ۵۳ تن عایق رطوبتی می‌شود.

تالار صنعتی نیز ۲۴۴ هزار و ۸۹۵ تن فولاد عرضه خواهد کرد.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۱۲ هزار و ۳۷۳ تن محصول شامل ۷ هزار و ۸۹۵ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۸۷۸ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و ۱۰۰ تن قیر است.

همچنین، تالار فرعی عرضه ۲ هزار و ۲۹۵ تن مواد پلیمری، شیمیایی و ضایعات را خواهد داشت.