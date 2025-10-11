به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان گفت: در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش، شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها در استان کرمان موفق شدند طی شهریورماه سال جاری، زمینه آزادی ۱۷۷ نفر از زندانیان را فراهم کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی افزود: با تلاش‌های مستمر اعضای شوراهای مستقر در زندان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، خیرین و گفت‌وگوهای سازنده با شکات، این تعداد زندانی با جلب رضایت طرفین و ختم پرونده‌های قضایی، آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

این مقام قضایی اظهارداشت: در این مدت زمان یکماهه، تعداد ۴۱۴ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان کرمان به سازش ختم شد که این آمار نشان‌دهنده نقش مؤثر شوراها در کاهش اطاله دادرسی و کاهش تنش‌های اجتماعی است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تصریح کرد: کارکنان شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها با تمرکز بر پرونده‌های قابل صلح، ضمن حفظ کرامت انسانی زندانیان، زمینه بازسازی روابط اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از حبس را فراهم نموده اند که این اقدامات، گامی مؤثر در مسیر عدالت ترمیمی و بازگشت عزتمندانه افراد به جامعه محسوب می‌شود.