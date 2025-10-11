به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فنی و بهره برداری از شرکت آب و فاضلاب خوزستان در گفت‌و‌گو با خبر خوزستان گفت: طرح جامع آبرسانی به شهرستان اندیکا از سال ۱۴۰۱ با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی در حال اجراست.

افشین محمدی با اشاره به اینکه از مجموع ۶۰۰ روستای اندیکا، ۵۰ درصد آنها زیر پوشش شرکت آبفا استان قرار دارند، ادامه داد: در طرح جامع آبرسانی اندیکا به شکلی طراحی شده است که بخش عمده مشکلات آبی روستا‌های این شهرستان برطرف شود.

وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۸۵ درصدی طرح جامع آبرسانی اندیکا خاطر نشان کرد: در این طرح ۱۸۰ کیلومتر خط لوله فلزی و یک حلقه چاه در کنار سد شهی عباسپور کارگزاری و در حال احداث است.

معاون فنی و بهره برداری از شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: پیش بینی می‌شود با تکمیل این طرح در ماه‌های آینده به بهره برداری برسد و مشکلات آب آشامیدنی بخش عمده شهرستان اندیکا برطرف شود.