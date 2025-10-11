سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان افزود: کاهش دمای هوا در مناطق گرمسیری و سردسیری استان پیش‌بینی شده است.

وی از کشاورزان استان خواست برای پیشگیری از خسارت‌های کاهش دمای شبانه بر روی درختان جوان و آسیب‌پذیر پوشش نایلونی ایجاد کنند.

سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان گفت: بهره‌برداران استان همچنین نسبت به راه‌اندازی سیستم‌های کنترل دمای گلخانه‌ها اقدام کنند.

وی عنوان کرد: حداقل دمای هوای شبانه‌روز گذشته در یاسوج ۹.۲، سی‌سخت ۹.۶ و مارگون ۱۰، دهدشت ۱۳، امامزاده جعفر ۱۵.۶، دوگنبدان۱۶، باشت ۱۷.۶، لنده ۲۰ و لیکک ۲۲.۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

به گفته وی، وزش باد و غبار رقیق از دیگر پدیده‌های هواشناسی استان طی چند روز آینده است.

هشدار زرد برای شرایط جوی، هنگامی صادر می‌شود که اثرات منفی ضعیفی از جمله اختلال در سفر‌ها در برخی نقاط ایجاد شود.