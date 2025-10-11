هشدار هواشناسی به کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد نسبت به کاهش دمای شبانه هوا در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ولی بهرهمند با اشاره به اینکه درباره کاهش دمای چند روز آینده هشدار زرد صادر شده، تاکید کرد: کاهش تدریجی دمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد از دیشب آغاز و به مدت چهار روز ادامه دارد.
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی استان افزود: کاهش دمای هوا در مناطق گرمسیری و سردسیری استان پیشبینی شده است.
وی از کشاورزان استان خواست برای پیشگیری از خسارتهای کاهش دمای شبانه بر روی درختان جوان و آسیبپذیر پوشش نایلونی ایجاد کنند.
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی استان گفت: بهرهبرداران استان همچنین نسبت به راهاندازی سیستمهای کنترل دمای گلخانهها اقدام کنند.
وی عنوان کرد: حداقل دمای هوای شبانهروز گذشته در یاسوج ۹.۲، سیسخت ۹.۶ و مارگون ۱۰، دهدشت ۱۳، امامزاده جعفر ۱۵.۶، دوگنبدان۱۶، باشت ۱۷.۶، لنده ۲۰ و لیکک ۲۲.۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
به گفته وی، وزش باد و غبار رقیق از دیگر پدیدههای هواشناسی استان طی چند روز آینده است.
هشدار زرد برای شرایط جوی، هنگامی صادر میشود که اثرات منفی ضعیفی از جمله اختلال در سفرها در برخی نقاط ایجاد شود.
در این سطح از هشدار، بیشتر افراد ممکن است بتوانند کارهای روزمره خود ادامه دهند، اما برخی دیگر بسته به مکان و یا نوع فعالیت آنها بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند؛ بنابراین توجه به محتوی هشدار و ارزیابی اینکه آیا فعالیت افرادمیتواند تحت تأثیر این هشدار قرار گیرد مهم است.