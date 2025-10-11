امروز و در بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه یک رسانه ملی، آقای امیر رئوف مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس در خصوص برنامه‌های ایران جان، فارس ایران گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز و در بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه یک رسانه ملی، آقای امیر رئوف مدیر کل صدا و سیما مرکز فارس در خصوص در خصوص برنامه‌های ایران جان، فارس ایران گفت‌و‌گو می‌کند.

رویداد ملی ایران جان فارس ایران از امروز با استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه ملی در فارس آغاز شد.

از امروز تا بیست و پنجم مهر ماه رویداد‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در قالب برنامه‌های مختلف از صدا و سیمای مرکز فارس در شبکه‌های سراسری پخش می‌شود.