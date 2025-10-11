به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: مشترکان استان در نیمه اول امسال، یک میلیارد و ۴۴۴ میلیون و ۹۹۱ هزار مترمکعب گاز مصرف کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، سه درصد کمتر است.

احمد فعله گری اظهار کرد:‌ نیمه اول سال گذشته، یک میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۶۹۵ هزار متر مکعب گاز طبیعی در استان کردستان مصرف شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد از سبد انرژی در کشور به گاز طبیعی تعلق دارد، افزود: با توجه به در پیش بودن فصل سرما، مصرف بهینه گاز طبیعی ضروری است تا همه از این نعمت خدادادی بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان به رعایت نکاتی برای مصرف بهینه گاز اشاره و اضافه کرد: یکی از مواردی که می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد، تنظیم مشعل موتورخانه و عایق‌کاری لوله های رفت و برگشت آب گرم در سیستم های حرارت مرکزی است.

فعله گری ادامه داد: عایق کاری پکیج با استفاده از پشم شیشه، تنظیم موتورخانه روی دمای ۵۰ درجه، عدم استفاده از شومینه های دیواری به دلیل بازده حرارتی کم و مصرف بالا هم می تواند در کاهش مصرف انرژی مفید باشد.

وی بیان کرد: استفاده از پرده های ضخیم، خاموش کردن بخاری و وسایل گرمازا در اتاق‌های غیرنشیمن و تنظیم درجه حرارت پکیج به دمای رفاه (۱۸ تا ۲۱ درجه) می‌تواند نقش زیادی در کاهش مصرف گاز داشته باشد.