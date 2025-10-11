به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان زبرخان خراسان رضوی گفت:ظهر دیروز حوالی ساعت ۱۱، یک موتورسوار اقدام به اسیدپاشی روی سید حسین علوی نسب رئیس شورای شهر درود کرد که متهم دیروز عصر دستگیر شد.

احمد بوژمهرانی بدون اشاره به انگیزه این اقدام افزود: صدمات وارده به علوی نسب شدید بود و او برای ادامه روند درمان به مشهد اعزام شده است.

شهرستان زبرخان به مرکزیت شهر «قدمگاه» یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی با جمعیت ۷۰ هزار نفر در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.

این شهرستان دارای ۲ بخش و چهار شهر قدمگاه، درود، اسحاق آباد و خرو است.