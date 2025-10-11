پخش زنده
عملیات اجرایی تصفیهخانه فاضلاب جنوبغرب تهران با هدف بازچرخانی آب، ارتقای بهداشت عمومی و حفاظت از محیطزیست در مناطق ۱۷ تا ۱۹ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت نیرو، عباسعلی مصرزاده، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، گفت: تصفیهخانه جنوبغرب تهران با ظرفیت متوسط ۱۱۰ هزار مترمکعب در شبانهروز و پوشش جمعیتی حدود ۶۴۸ هزار نفر، در محدوده جنوبشرقی روستای مرتضیگرد و غرب بزرگراه تهران–قم احداث خواهد شد. این پروژه در زمینی به وسعت ۸ هکتار و به روش «طرح و ساخت» (DB) اجرا میشود.
وی افزود: عملیات اجرایی تصفیهخانه فاضلاب جنوبغرب تهران بهعنوان یکی از پروژههای مهم زیستمحیطی پایتخت آغاز شد. این طرح با هدف ارتقای بهداشت عمومی، بازچرخانی آب و توسعه پایدار مناطق جنوبی تهران اجرا میشود.
مصرزاده تصریح کرد: با بهرهبرداری از این تصفیهخانه، محدودهای به وسعت حدود ۳۴۰۰ هکتار از مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار میگیرد. فرآیند تصفیه بر اساس روش پیشرفته A۲O انجام خواهد شد و تأسیسات آن شامل هاضم بیهوازی لجن و سامانه استاندارد تخلیه پساب به آبهای سطحی است.
به گفته مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، پس از بهرهبرداری از این پروژه، سالانه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب فاضلاب شهری تصفیه و به چرخه مصرف بازمیگردد؛ اقدامی که نقش بسزایی در حفاظت از منابع آبی، کاهش آلودگی زیستمحیطی و ارتقای سلامت عمومی در جنوب پایتخت خواهد داشت.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت این طرح در آینده زیستمحیطی تهران گفت: پایتخت با جمعیت چندمیلیونی و وسعت بیش از ۷۴۰ کیلومتر مربع، نیازمند توسعه مداوم زیرساختهای فاضلاب است و تصفیهخانه جنوبغرب تهران یکی از گامهای راهبردی در مدیریت پایدار پساب شهری به شمار میرود.