با تالارها و باغهای مخل آرامش شبانه شهروندان بمی برخورد قضایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم گفت: در پی شکایات متعدد شهروندان از برگزاری مراسم با صدای بلند موسیقی تا نیمهشب در برخی تالارها و باغهای اطراف شهر، به نیروی انتظامی و اداره اماکن عمومی دستور داد تا با متخلفان بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد شود.
بهنام جعفریزاده اظهار داشت: آسایش و امنیت روانی مردم از حقوق مسلم شهروندی است و هیچ فرد یا مجموعهای حق ندارد با پخش صدای بلند موسیقی در ساعات پایانی شب، آرامش خانوادهها را بر هم بزند.
وی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق عمومی شهروندان افزود: در صورت تکرار یا استمرار این تخلفات، برای مسئول یا متصدی محل، پرونده قضایی تشکیل و تالار مربوطه حداقل به مدت یک ماه پلمب خواهد شد.
دادستان بم ضمن اشاره به این مطلب که این برخوردها صرفا جنبه پیشگیرانه دارد و با هدف صیانت از آرامش عمومی انجام میشود، عنوان کرد: برگزاری مراسم در چارچوب قانون و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران بلامانع است، اما در صورت نقض حقوق شهروندان، دستگاه قضایی بدون تردید وارد عمل خواهد شد.