به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی بوکان گفت: گشت مشترک یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان‌های بوکان و سردشت با هدف کنترل کامل مسیر قاچاق چوب از منطقه جنگلی سردشت تا بوکان اجرا شد.

محمد امین پور افزود: دراین گشت ۴۸ ساعته حدود هزار و ۳۰۰ کیلوگرم محموله چوب جنگلی زبان گنجشک از یک دستگاه کامیون که از سردشت به طرف بوکان در حال حرکت بود، کشف و توقیف و پرونده متخلف به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی تصریح کرد: ۲۵ تن چوب قاچاق در عرض دو ماه از قاچاقچیان ضبط شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی بوکان از مردم و دوستداران طبیعت خواست تا در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب مراتب را با شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

بوکان ۱۳۲ هزار هکتار مرتع دارد که ۱۰۰ هکتار آن مراتع درجه یک با پوشش مناسب و بقیه درجه ۲ با پوشش متوسط و مراتع درجه سه با پوشش ضعیف است.