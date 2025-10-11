به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بیش‌از ۱۸۵ کیلومتر ریل‌گذاری در یک سال گذشته در مسیر ریلی زاهدان - چابهار انجام شده که نشان‌دهنده عزم جدی دولت چهاردهم برای تکمیل این طرح و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور است.

عطاء الله اکبری افزود: این طرح عظیم و راهبردی امروز به ایستگاه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و با پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصدی چشم‌اندازی روشن دراد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این طرح بزرگ نه تنها زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان را متحول خواهد کرد، بلکه موجب رونق تجارت مرزی، تسهیل جابه‌جایی کالا و همچنین تقویت موقعیت بندر چابهار به عنوان یک مرکز تجاری و ترانزیتی مهم در منطقه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت راه‌آهن چابهار - زاهدان برای آینده اقتصادی کشور گفت: این طرح بزرگ عمرانی به عنوان یکی از طرحهای راهبردی ایران نه تنها تاثیر زیادی در تسهیل حمل‌ونقل و توسعه جنوب‌شرق کشور خواهد داشت بلکه به‌طور گسترده‌ای به نفع اقتصاد ملی عمل خواهد کرد.

اکبری ادامه داد: این خط ریلی همچنین در ایجاد یک شاهراه حمل و نقل قدرتمند در منطقه با توجه به موقعیت ویژه چابهار در دریای عمان و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه اهمیت زیادی دارد.

وی تصریح کرد: همچنین این طرح با تکمیل خود نه تنها ظرفیت‌های حمل‌ونقل و تجاری کشور را تقویت خواهد کرد بلکه به کشور این امکان را می‌دهد که به‌عنوان یک قطب حمل و نقل منطقه‌ای و جهانی مطرح شود.