۱۸۵ کیلومتر ریلگذاری راهآهن چابهار - زاهدان در یک سال اخیر انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بیشاز ۱۸۵ کیلومتر ریلگذاری در یک سال گذشته در مسیر ریلی زاهدان - چابهار انجام شده که نشاندهنده عزم جدی دولت چهاردهم برای تکمیل این طرح و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور است.
عطاء الله اکبری افزود: این طرح عظیم و راهبردی امروز به ایستگاههای پایانی خود نزدیک میشود و با پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصدی چشماندازی روشن دراد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این طرح بزرگ نه تنها زیرساختهای حملونقل استان را متحول خواهد کرد، بلکه موجب رونق تجارت مرزی، تسهیل جابهجایی کالا و همچنین تقویت موقعیت بندر چابهار به عنوان یک مرکز تجاری و ترانزیتی مهم در منطقه خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت راهآهن چابهار - زاهدان برای آینده اقتصادی کشور گفت: این طرح بزرگ عمرانی به عنوان یکی از طرحهای راهبردی ایران نه تنها تاثیر زیادی در تسهیل حملونقل و توسعه جنوبشرق کشور خواهد داشت بلکه بهطور گستردهای به نفع اقتصاد ملی عمل خواهد کرد.
اکبری ادامه داد: این خط ریلی همچنین در ایجاد یک شاهراه حمل و نقل قدرتمند در منطقه با توجه به موقعیت ویژه چابهار در دریای عمان و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه اهمیت زیادی دارد.
وی تصریح کرد: همچنین این طرح با تکمیل خود نه تنها ظرفیتهای حملونقل و تجاری کشور را تقویت خواهد کرد بلکه به کشور این امکان را میدهد که بهعنوان یک قطب حمل و نقل منطقهای و جهانی مطرح شود.