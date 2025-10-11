به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، کود‌های کشاورزی اوره مورد نیاز کشت کشاورزان استان به انبار‌های سازمانی شرکت برای توزیع بین کشاورزان ارسال شده است.

سید علی لاهوتی افزود: این مقدار نهاده‌های کشاورزی شامل ۵ هزار و ۱۷۵ تن کود اوره براساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان، به انبار کارگزاران متقاضی ارسال و بین کشاورزان و بهره برداران سراسر استان توزیع شد.