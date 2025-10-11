تامین کود کشاورزی اوره مورد نیاز کشاورزان در نیمه نخست سال جاری
لاهوتی گفت: بیش از ۵ هزار تن کود اوره مورد نیاز کشاورزان در نیمه نخست سال جاری به انبارهای کشاورزی استان حمل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، کودهای کشاورزی اوره مورد نیاز کشت کشاورزان استان به انبارهای سازمانی شرکت برای توزیع بین کشاورزان ارسال شده است. سید علی لاهوتی افزود: این مقدار نهادههای کشاورزی شامل ۵ هزار و ۱۷۵ تن کود اوره براساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان، به انبار کارگزاران متقاضی ارسال و بین کشاورزان و بهره برداران سراسر استان توزیع شد.