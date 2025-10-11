پخش زنده
امروز: -
با گذشت زمان، مشکلات ناشی از پسماندها و نخالههای ساختمانی در شهرستان میاندوآب شدت یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب گفت: در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند و مخاطرات زیستمحیطی، نگرانیها نسبت به انباشت نخالههای ساختمانی و آلودگی ایجاد شده توسط بازارهای دواب بررسی شد.
موسی جسور افزود: این جلسه به ریاست تیموری، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، و با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
جسورگفت: ادامه وضعیت کنونی میتواند به تشدید مشکلات زیستمحیطی و افزایش مخاطرات برای سلامت عمومی منجر شود و ضرورت دارد راهکارهای فوری و کارآمد اجرایی شود.
از مصوبات جلسه، شهرداری میاندوآب موظف شد ظرف یک هفته با بهکارگیری تمامی امکانات و ظرفیتهای خود نسبت به پاکسازی نخالههای ساختمانی و عمرانی انباشته شده در سطح شهرستان اقدام نماید.