به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین توکیه با بیان اینکه برق طی فرایندی پیچیده و با صرف هزینه‌های بسیار گزاف به دست مشترکان می‌رسد و یکی از کالا‌های ارزشمند و گرانبهاست، گفت: ۷ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در یک منزل مسکونی توسط حراست توزیع برق این شهرستان به همراه عوامل انتظامی کشف و و جمع آوری شد.

وی افزود: یکی از مسائلی که موجب اخلال در شبکه برق می‌شود استفاده غیرمجاز مراکز رمزارز است که علاوه بر سرقت انرژی به حقوق سایر مشترکان تعدی می‌کنند و با توجه به مصرف بالای رمزارز موجب بروز خسارت به شبکه برق و ضرر به دیگر مشترکین می‌شوند.

توکیه بیان داشت: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات از ماینر‌های غیرمجاز را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی اطلاعات آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.