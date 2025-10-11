پخش زنده
امروز: -
کنگره بزرگداشت اسماعیل خان قشقایی ملقب به صولت الدوله ایلخان قشقایی از مبارزان استعمار در جنوب کشور در دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: صولت الدوله ایلخان قشقایی از مبارزان با استعمار در جنوب کشور است که توانست با متحد کردن قبایل جنوب کشور از جمله تنگستانیها و دشتستانیها در خلال جنگ جهانی اول با استعمارگران انگلیسی مبارزه کنند.
مرتضی نادری افزود: قشقاییها در رویارویی با انگلیسیها در دفاع از ایران اسلامی به فرماندهی صولت الدوله نقش مهمی ایفا کردند و نگذاشتند نیروهای انگلیسی با تجهیزات نظامی مجهز به خاک ایران تجاوز کنند.
وی هدف از برگزاری این گنگره را علاوه بر بزرگداشت صولت الدوله اجرای برنامههای فرهنگی و ارتباط دوستی قشقاییها با دیگر اقوام و حفظ وحدت و اتحاد بین اقوام کشور بیان کرد.