به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: صولت الدوله ایلخان قشقایی از مبارزان با استعمار در جنوب کشور است که توانست با متحد کردن قبایل جنوب کشور از جمله تنگستانی‌ها و دشتستانی‌ها در خلال جنگ جهانی اول با استعمارگران انگلیسی مبارزه کنند.

مرتضی نادری افزود: قشقایی‌ها در رویارویی با انگلیسی‌ها در دفاع از ایران اسلامی به فرماندهی صولت الدوله نقش مهمی ایفا کردند و نگذاشتند نیرو‌های انگلیسی با تجهیزات نظامی مجهز به خاک ایران تجاوز کنند.

وی هدف از برگزاری این گنگره را علاوه بر بزرگداشت صولت الدوله اجرای برنامه‌های فرهنگی و ارتباط دوستی قشقایی‌ها با دیگر اقوام و حفظ وحدت و اتحاد بین اقوام کشور بیان کرد.