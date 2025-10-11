پخش زنده
معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: راه و شهرسازی آذربایجانغربی در جذب اعتبارات بازآفرینی شهری درخشان عمل کرده و بیش از اعتبارات مصوب را جذب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یداله آقایی در جلسه بررسی روند توسعه میدان امام ارومیه اظهار داشت: جذب ۱۱۴ درصدی اعتبارات بازآفرینی شهری، گامی فراتر از برنامههای مصوب بوده و با اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در محلات هدف، توانسته جایگاه خود را در مسیر توسعه پایدار شهری تثبیت کند.
وی ادامه داد: در راستای همین عملکرد، اعتبارات بازآفرینی شهری آذربایجانغربی افزایش میدهیم تا عملکرد توسعه بخش بازآفرینی شهری آذربایجانغربی بیش از پیش انجام گیرد.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: باید به این مساله توجه شود که بهرهبرداری از پروژههای بازآفرینی شهری موجب ارتقاء سطح کمی و کیفی محلات و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات به عموم مردم میشود.