معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جذب اعتبارات بازآفرینی شهری درخشان عمل کرده و بیش از اعتبارات مصوب را جذب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یداله آقایی در جلسه بررسی روند توسعه میدان امام ارومیه اظهار داشت: جذب ۱۱۴ درصدی اعتبارات بازآفرینی شهری، گامی فراتر از برنامه‌های مصوب بوده و با اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در محلات هدف، توانسته جایگاه خود را در مسیر توسعه پایدار شهری تثبیت کند.

وی ادامه داد: در راستای همین عملکرد، اعتبارات بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی افزایش می‌دهیم تا عملکرد توسعه بخش بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی بیش از پیش انجام گیرد.

معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: باید به این مساله توجه شود که بهره‌برداری از پروژه‌های بازآفرینی شهری موجب ارتقاء سطح کمی و کیفی محلات و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات به عموم مردم می‌شود.