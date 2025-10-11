به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر امور آب و فاضلاب پیرانشهر از آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستای دایه‌شیخی از توابع بخش لاجان این شهرستان خبر داد.

هوشیار احمدیان گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان در حال اجرا بوده و شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، احداث مخزن ذخیره ۱۰ مترمکعبی و اجرای خط انتقال و شبکه توزیع به طول ۵۰۰ متر است.

وی افزود: این طرح هم‌اکنون۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل آن، ۱۷ خانوار از اهالی روستای دایه‌شیخی از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.