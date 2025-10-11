به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حوادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت ۳ کشته و ۲۰ مصدوم بر جای گذاشت؛ این حوادث عبارتند از: تصادف تیبا و تریلی در کیلومتر ۲ محور آرادان به سرخه ۳ مصدوم ، برخورد با تپه پراید در کیلومتر ۵۵ محور دامغان به سمنان ۳ مصدوم ، واژگونی مزدا دو کابین در کیلومتر ۲۵ محور میامی به جاجرم یک کشته ، سقوط از پل ساینا در کیلومتر ۳۵ محور سرخه به آرادان ۲ کشته ، واژگونی پراید در کیلومتر ۲۰ محور دامغان به چشمه علی یک مصدوم ، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۱۳۰ محور سبزوار به میامی یک مصدوم ، تصادف زنجیره‌ای ۴ خودروی سواری کیلومتر ۵۶ محور سرخه به آرادان ۷ مصدوم ، واژگونی چری در کیلومتر ۳ محور آرادان به گرمسار یک مصدوم ، انحراف از جاده پژو پارس در کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی به آبسرد ۴ مصدوم بر جای گذاشت .