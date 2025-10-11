به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ جواد گودرزی گفت:در سال زراعی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴، سطح کشت چغندر قند یک هزار و ۳۰۰ هکتار است که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰ هزار تن در شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد افزود: چغندرهای تولید شده برای تبدیل به قند و شکر به کارخانه قند لرستان و سایر نقاط کشور تحویل داده می‌شود.

گودرزی بیان کرد: بیشترین سطح کشت این محصول در بخش شیروان است که به علت کمبود صنایع تبدیلی به دیگر شهرها فرستاده می شود.

چغندر قند یکی از محصولات اقتصادی و درآمدزاست که مورد توجه کشاورزان قرار دارد.