در روستای آغ‌مزار، قصه‌ی مردی گره خورده است به ایمان و جهاد. مردی که فقر دنیوی را با غنای معنوی مبادله کرد و نامش بر تارک تاریخ این دیار می‌درخشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،شهید عباسعلی خیرخواه مقدم در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی، در خانه‌ای ساده و مذهبی، در همین روستای آغ‌مزار دیده به جهان گشود.

خانواده‌ای که دارایی‌شان عشق به اهل بیت (ع) بود و از همان کودکی، بذر دیانت را در قلب او کاشتند.

عباسعلی در جوانی، لباس مقدس طلبگی را بر تن کرد و همزمان با آن، در قامت پاسداری مسئولیت پذیر، عزم جبهه‌های حق علیه باطل نمود.

او تنها یک رزمنده نبود؛ یک فرمانده مذهبی، یک معلم اخلاق در خط مقدم بود.

شهید خیرخواه مقدم، با بصیرت و شجاعتی مثال‌زدنی، به مقام جانشینی فرمانده گردان فلق، تیپ مستقل امام رضا (ع) رسید. او نه فقط در میدان جنگ، بلکه در سنگر عقاید، روشنگر و راهنما بود. رزمندگان، او را الگویی از اخلاص و پشتکار می‌دانستند.