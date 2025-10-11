گزارش اداره میز صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد مبلغ فروش صنایع فعال در بازار سرمایه (به جز پالایشی‌ها) در شهریور ۱۴۰۴ با افزایش ۶۳ درصدی از ۴۱۵ همت در شهریور ۱۴۰۳ به ۶۷۶ همت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش اداره میز صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد که در شهریور ۱۴۰۴، به جز صنایع مخابرات، نیروگاهی و محصولات شیمیایی که با کاهش مبلغ فروش مواجه شدند، سایر صنایع عمدتاً افزایش فروش داشتند.

رشد صنعت خودرو و ساخت قطعات

مبلغ فروش این صنعت در شهریور نسبت به مرداد ۳۶ درصد افزایش یافت. نماد‌های مهم مانند خودرو (۳۳ درصد)، خساپا (۶۴ درصد)، بهمن (۶۸ درصد) و خزامیا (۱۰۳ درصد) رشد قابل توجهی را تجربه کردند. علت اصلی رشد، افزایش نرخ فروش محصولات بود.

افزایش ۱۶ درصدی فروش صنعت فلزات اساسی

مبلغ فروش این صنعت با افزایش صادرات شمش، میلگرد، تختال و کاتد همراه بود. کاهش محدودیت‌های انرژی، افزایش عرضه صادراتی فولادسازان را به دنبال داشت.

صنعت استخراج کانه‌های فلزی با رشد ۱۵ درصدی

نماد‌های کگل و کچاد افزایش قابل توجهی در مقدار و نرخ فروش محصولات داخلی و صادراتی داشتند. حجم تقاضا و عرضه در بورس کالا نیز افزایش چشمگیری داشت.

صنعت خرده‌فروشی، رایانه و دارو نیز رشد داشتند

خرده‌فروشی ۱۱ درصد، رایانه و فعالیت‌های وابسته ۱۵ درصد و صنعت دارو ۱۳ درصد رشد مبلغ فروش را ثبت کردند.

کاهش ۵ درصدی مبلغ فروش مواد و محصولات شیمیایی

این صنعت با کاهش فروش نماد‌های شپدیس، آریا و شگویا مواجه بود که ناشی از توقف خطوط تولید و کاهش نرخ جهانی اوره به دلیل افزایش عرضه و ضعف تقاضای کشاورزی بود.