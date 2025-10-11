پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ۵۴ هزار و۹۸۵کیلومتر از اراضی باغی و زراعی استان در شش ماهه سال جاری به منظور جلوگیری از زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز پایش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ بهرام تقی زاده بیان کرد: برخی از افراد سودجو برای خرید و فروش زمینهای خارج از محدوده شهر یا روستا و ساختوساز ویلا و مسکن در مزارع و باغها اقدام میکنند، اما براساس قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلع وقمع بناهای احداثی، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: از ابتدای سال ۵۴ هزار و ۹۸۵ کیلومتر از اراضی باغی و زراعی استان به منظور جلوگیری از زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز پایش شد.
تقی زاده افزود: مشارکت و نظارت همگانی، بهترین و موثرترین راه برای حفاظت از سرمایههای ملی کشور است، بنابراین از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی به شماره ۱۳۱ اطلاع دهند.