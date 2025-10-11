پخش زنده
امروز: -
جشنواره فرهنگی هنری گوهر فاطمی-شمیم علوی در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی و رعایت شئونات اخلاقی در شهرستان بهبهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام الهام نسب، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه تیپ نیروی مخصوص امام حسن مجتبی (ع) بهبهان گفت: جشنواره فرهنگی هنری گوهر فاطمی-شمیم علوی در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی و رعایت شئونات اخلاقی و ترویج عفاف و حجاب در این شهرستان برگزار شد.
وی افزود: در این جشنواره، نمایشگاهی از دستاوردهای همسران و فرزندان پاسداران به نمایش گذاشته شد.