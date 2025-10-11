پخش زنده
محمدعلی علامه نیکوکار یزدی، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را بهمنظور آزادی یک مادر و یک پدر زندانی به ستاد دیه استان یزد اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدعلی علامه یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ یک میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیون تومان را بهمنظور آزادی یک مادر و یک پدر زندانی اهدا کرد تا با این اقدام خداپسندانه، دو خانواده چشمانتظار طعم آرامش دوباره را بچشند و لبخندِ فراموششده به خانههایشان بازگردد.
این نیکوکار یزدی نیت خود را از این عمل خیر را سلامتی فرزندان و خانواده و افزایش خیر و برکت در کسبوکارش عنوان کرد و در این خصوص گفت: هر کسی در زندگی روزهای سختی را تجربه کرده و میداند که لبخندِ یک خانواده چقدر میتواند آرامشبخش باشد و من نیز میخواستم سهم کوچکی در شادی دل چند خانواده داشته باشم و امیدوارم این کار مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد.