به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ بهرام تقی زاده گفت: دریافت اخبار تغییر کاربری غیرمجاز در سامانه CMS به روش‌های ستاد سازمان، استان، گزارش شهروندان و سامانه پایش است که باید در تعیین تکلیف اخبار در زمان مقرر اقدامات لازم حقوقی و صدور اخطاریه به منظور جلوگیری از ادامه ساخت و ساز غیرمجاز انجام شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵۲ مورد خبر دریافت شده که بررسی اخبار دریافتی از لحاظ صحت یا عدم صحت باید به موقع انجام شود که این مهم از اولویت‌های گشت‌های شهرستان‌های تابعه است تا بتوان از همان مراحل اولیه از تخریب و خارج شدن اراضی مستعد کشاورزی از چرخه تولید جلوگیری کرد.