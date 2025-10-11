پخش زنده
یک قلاده خرس سیاه آسیایی به همراه دو توله در حوزه شهرستان نیکشهر توسط بومیان منطقه در حال بالا رفتن از ارتفاعات کوه مشاهده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: خرس سیاه بلوچی معمولاً در اواخر تابستان جفت گیری میکند و پس از حدود هفت ماه دو توله به دنیا میآورد، چشمهای بچه خرسها بعد از یک هفته باز میشود، دوره شیرخواری آن سه ماه و نیم طول کشیده و تا دو یا سه سالگی با مادر میماند؛ طول عمر آن حدود ۲۵ سال است و علاوه بر گیاهان از حشرات، مهرهداران کوچک و نوزاد پستانداران کوچک دیگر تغذیه میکند.
الهام آبتین افزود: خرس سیاه بلوچی از نقش مهمی در تنوع زیستی، زنجیره غذایی و حفظ چرخه زیستی منطقه برخوردار است و حفاظت از آن اهمیت این بخش را گوشزد میکند.
وی تاکید کرد: خرس سیاه آسیایی یکی از اولویتهای اصلی پژوهشی استان است، چون گونهای به شمار میرود که تنها در سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان زیست میکند و در خطر انقراض است.
خرس سیاه آسیایی که در گویش بلوچی «مَم» نامیده میشود، جثهای کوچکتر در مقایسه با سایر گونههای خرس دارد، اما گوشهایی به نسبت بزرگتر، موهای بلند و سیاه و در وسط سینه لکه سفیدی به شکل (هفت) ۷ دارد. طول بدن این جانور با توجه به شرایط محیطی و نوع تغذیه متغیر بوده و از ۱۳۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر است.