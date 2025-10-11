به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: خرس سیاه بلوچی معمولاً در اواخر تابستان جفت گیری می‌کند و پس از حدود هفت ماه دو توله به دنیا می‌آورد، چشم‌های بچه خرس‌ها بعد از یک هفته باز می‌شود، دوره شیرخواری آن سه ماه و نیم طول کشیده و تا دو یا سه سالگی با مادر می‌ماند؛ طول عمر آن حدود ۲۵ سال است و علاوه بر گیاهان از حشرات، مهره‌داران کوچک و نوزاد پستانداران کوچک دیگر تغذیه می‌کند.

الهام آبتین افزود: خرس سیاه بلوچی از نقش مهمی در تنوع زیستی، زنجیره غذایی و حفظ چرخه زیستی منطقه برخوردار است و حفاظت از آن اهمیت این بخش را گوشزد می‌کند.

وی تاکید کرد: خرس سیاه آسیایی یکی از اولویت‌های اصلی پژوهشی استان است، چون گونه‌ای به شمار می‌رود که تنها در سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان زیست می‌کند و در خطر انقراض است.

خرس سیاه آسیایی که در گویش بلوچی «مَم» نامیده می‌شود، جثه‌ای کوچک‌تر در مقایسه با سایر گونه‌های خرس دارد، اما گوش‌هایی به نسبت بزرگتر، مو‌های بلند و سیاه و در وسط سینه لکه سفیدی به شکل (هفت) ۷ دارد. طول بدن این جانور با توجه به شرایط محیطی و نوع تغذیه متغیر بوده و از ۱۳۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر است.