فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری باند ۱۳ نفره قاچاق قارچ ترافل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود گفت: ماموران انتظامی پاسگاه قلعه نو خرقان شاهرود، حین کنترل منطقه به ۴ دستگاه خودروی سواری مظنون شدند و آنها را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از خودروها ۲ کیلوگرم قارچ ترافل کشف و ضبط شد از دستگیری ۱۳ عضو این باند خبر داد و گفت: در این رابطه پرونده تکمیل و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.
ترافل نوعی قارچ خوراکیگران قیمت و لذیذ است و در گونههای مختلف به رنگهای قرمز تیره، خاکستری، سفید، بنفش و سیاه یافت میشود.لذیذترین نوع این قارچ دارای پوستهٔ سیاه رنگ است. دو نوع سیاه و سفید این قارچ گرانقیمتترین قارچهای زیرزمینی هستند.
بیشترین میزان مصرف آن در رستورانها، صنایع غذایی، تهیهٔ انواع سسها و روغنهای معطر و نیز داروسازی است.
ترافل، که در عمق تقریباً ۳۰ سانتیمتری و در مجاورت ریشهٔ گیاهان رشد میکند، شکلی شبیه به سیبزمینی دارد و اندازهٔ آن از یک فندق تا اندازهٔ یک پرتقال است.
جمع آوری این گونه قارچها ممنوع است و به جنگلها و منابع طبیعی خسارتهای جبران ناپذیری وارد میکند