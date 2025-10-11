به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اکسیوس، بر اساس برآورد‌های ارائه‌شده در اسناد دادگاهی، قرار است دست‌کم ۴۱۰۰ نفر از کارکنان چندین نهاد دولتی از کار برکنار شوند.

راسل ووت، مدیر دفتر بودجه و مدیریت کاخ سفید، در شبکه اجتماعی ایکس آغاز این اخراج‌ها را اعلام کرد. این اقدام پس از تهدید دولت به استفاده از تعطیلی احتمالی دولت فدرال به‌عنوان ابزاری برای اجرای این تصمیم صورت گرفت.

طبق گزارش‌ها، این اخراج‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای کوچک‌سازی ساختار دولت فدرال و حذف بخش‌هایی از کارکنان است که مقامات کاخ سفید آنها را «غیرضروری یا ناکارآمد» توصیف کرده‌اند.

به گفته منابع آگاه، فهرست اولیه شامل کارمندان چند وزارتخانه و نهاد از جمله وزارت آموزش، وزارت بازرگانی، و آژانس‌های نظارتی مستقل است.

هنوز مشخص نیست که آیا اخراج‌ها در ماه‌های آینده گسترش خواهد یافت یا محدود به همین مرحله خواهد بود.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که اتحادیه‌های کارگری فدرال و گروه‌های مدافع کارکنان دولت، در حال آماده‌سازی برای اقدامات حقوقی علیه این تصمیم هستند و آن را «حمله به خدمات عمومی و بی‌ثبات‌کننده عملکرد دولت» توصیف کرده‌اند.