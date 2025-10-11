پخش زنده
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان گفت: مشمولان غیرغایب بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند میتوانند برای معافیت سربازی از طریق دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ حسین پیوندی گفت: به استناد تبصره یک بند ط ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در راستای سیاستهای کلی جمعیت، مشمولان غیرغایب بالای ۳۵ سال سن و دارای حداقل دو فرزند از خدمت دوره ضرورت معاف میشوند.
وی گفت: تمامی مشمولان به شرط نداشتن غیبت و رسیدن به سن ۳۵ سال تمام و دارا بودن حداقل ۲ فرزند، میتوانند با به همراه داشتن مدارک لازم از قبیل اصل و تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی خود، همسر و فرزندان و آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس به اضافه ۱۰) مراجعه و درخواست معافیت مربوطه را ثبت کنند تا پس از بررسی مدارک و احراز شرایط از معافیت بهرهمند شوند.
پیوندی افزود: کارکنان وظیفه حین خدمت که فاقد غیبت سنواتی بوده و در شمول مقررات این معافیت قرار میگیرند، با ارائه مدارک مورد نظر به یگان خدمتی و احراز شرایط اولیه، میتوانند به همراه گواهی اشتغال به خدمت به دفاتر پلیس+۱۰ برای ثبت درخواست مراجعه کنند.
برابر قانون ابلاغی، این معافیت به مشمولان غایب تعلق نمیگیرد و اولین شرط رسیدگی به درخواستهای ثبت شده، عدم درج غیبت در سوابق مشمولان است.
مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.