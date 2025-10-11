«پائولو مالدینی»، وقتی دفاع به هنر تبدیل می‌شود، امروز ساعت ۱۲ از شبکه مستند پخش می‌شود.

نگاهی به برنامه های رادیویی و تلویزیونی در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم نگاهی يه زندگی و دوران حرفه‌ای پائولو مالدینی فوتبالیست مشهور ایتالیایی دارد.

ابله هر روز ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این اثر داستان نجیب‌زاده جوانی است که اطرافیانش به اشتباه تصور می‌کنند که او فاقد هوش و بینش است.

شبکه چهار گریز از انقراض را امروز ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه پخش می‌کند.

انقراض گونه‌های جانوری در اثر رفتار‌های انسانی و تغییرات آب و هوایی موضوع این مستند است.

شبکه افق فصل دوم برنامه «خط اول» را چهارشنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۲۱ پخش می‌کند.

معرفی کارآفرینان موفق موضوع این برنامه است.