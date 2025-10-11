ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان مواد و ساخت پیشرفته، در گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۳ خود، از تخصیص بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های توسعه فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اقدامات ستاد در سال ۱۴۰۳ بر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از پروژه‌های کلیدی متمرکز بوده است که در همین راستا مشارکت فعال در پیگیری و راه‌اندازی مراکز مشترک توسعه فناوری در حوزه‌های ساخت دقیق، لایه نازک و سرامیک‌های دمابالا محقق شده است.

همچنین حمایت‌های مالی و فنی از پروژه‌های راهبردی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، آهن و فولاد و تجهیزات پیشرفته، بخش مهمی از فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب، شرکت‌هایی مانند ابرآلیاژ پایا برای تولید سوپرآلیاژها، فن یاران کربن صنعت البرز برای تولید مواد نفتی با ارزش افزوده بالا، و نیروبخش وطن برای ساخت جعبه پمپ روغنکاری خودکار مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

در حوزه دانشگاهی، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته، حمایت قابل توجهی از توسعه و تأمین فناوری در طرح‌های دانشگاهی داشته است؛ به‌گونه‌ای که در مجموع پنج طرح دانشگاهی به تصویب رسید که چهار طرح در قالب تسهیلات و یک طرح در قالب کمک بلاعوض اجرا خواهد شد. افزون بر این، پنج طرح دیگر نیز در قالب برنامه «گرنت بین‌المللی مواد و ساخت پیشرفته» به تصویب رسیده‌اند همچنین از طریق شبکه آزمایشگاهی ستاد، حمایت از بیش از 514 طرح از طرح‌های تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است.

بررسی روند کار ستاد در مقایسه با سال‌های قبل، حاکی از تمرکز بر اقدامات راهبردهای بلندمدت است. این اقدامات شامل حمایت از توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فناوری، همکاری در فرآیند آینده‌نگاری فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته و مهم‌تر از همه پیشبرد فرآیند تصویب «سند ملی توسعه علوم و فناوری‌های مواد پیشرفته و فرآیندهای نوین فرآوری مواد» در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که نقشی کلیدی در ترسیم مسیر آینده این حوزه خواهد داشت.

آمار فعالیت‌های ستاد نشان می‌دهد که حمایت از حدود ۵۰ طرح مهم و راهبردی در صنایع معدنی، فلزی، شیمیایی و پتروشیمی از شرکت‌ها و دانشگاه‌های سراسر کشور محقق شده و در مجموع بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های توسعه فناوری تخصیص یافته است. همچنین، ستاد توانسته است پرداخت‌های مربوط به پنج طرح باقیمانده از دولت قبلی را نیز به مجموع ارزش دو میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال (۲.۷۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تکمیل و تسویه کند.

در بخش اولویت‌ها و برنامه‌های آتی، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته بر حمایت از توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فناوری تأکید کرده و برنامه‌ریزی، برگزاری جلسات و رایزنی‌های لازم جهت راه‌اندازی حداقل دو مرکز مشترک توسعه فناوری با عناوین «استحصال مواد باارزش از شورابه‌ها و باطله‌ها» و «فناوری ساخت و توسعه باتری‌های غیر لیتیومی» در دستور کار دارد.

علاوه بر این، حمایت از طرح‌های مرتبط با توسعه مواد و تجهیزات پیشرفته، روش‌های پیشرفته تولید مواد و همچنین پشتیبانی از موضوعات روز علم و مهندسی مواد، مانند «ژنوم مواد»، بخش دیگری از برنامه‌های در دست اقدام ستاد را تشکیل می‌دهد.