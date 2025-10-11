پخش زنده
امروز: -
یک بهله دلیجه که از سوی یکی از شهروندان دوستدار طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست فاروج تحویل داده شده بود، پس از تیمار در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج گفت: این پرنده شکاری هفته گذشته توسط یکی از شهروندان علاقمند به حیات وحش به دلیل مصدومیت به اداره تحویل داده شد و پس از نگهداری و مراقبت لازم، قابلیت پرواز خود را بازیافت.
عبدالرحمن زحمتی با بیان اینکه پرندگان شکاری نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان دارند، افزود: دلیجه از گونههای ارزشمند و مفید اکوسیستم است و حفاظت از آن به تعادل طبیعی محیط کمک میکند.
زحمتی ضمن قدردانی از همکاری دوستداران حیات وحش تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده حیوانات وحشی مصدوم یا هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق شماره تماس ۳۶۴۲۴۶۷۷ یا سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.