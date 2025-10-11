به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج گفت: این پرنده شکاری هفته گذشته توسط یکی از شهروندان علاقمند به حیات وحش به دلیل مصدومیت به اداره تحویل داده شد و پس از نگهداری و مراقبت لازم، قابلیت پرواز خود را بازیافت.

عبدالرحمن زحمتی با بیان اینکه پرندگان شکاری نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان دارند، افزود: دلیجه از گونه‌های ارزشمند و مفید اکوسیستم است و حفاظت از آن به تعادل طبیعی محیط کمک می‌کند.

زحمتی ضمن قدردانی از همکاری دوستداران حیات وحش تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده حیوانات وحشی مصدوم یا هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق شماره تماس ۳۶۴۲۴۶۷۷ یا سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.