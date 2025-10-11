پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از انجام ۱۳۴مورد نظارت بر طرحهای واگذاری در شش ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پرویز امجدی گفت: در شش ماهه اول سال تاکنون ۱۳۴ مورد نظارت بر طرحهای واگذارشده در سطح شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی انجام و در سامانه جامع واگذاری ثبت شده است.
وی بیان کرد: با توجه به اهمیت نظارت بر طرحهای واگذار شده و لزوم انجام مستمر نظارت بر این طرحها عوامل نظارتی شهرستان اقدام به نظارت و ثبت آخرین درصد پیشرفت فیزیکی طرحها کردند که در شش ماهه سال از ۱۳۴ مورد طرح واگذار شده به مساحت ۴۳۰ هکتار بازدید به عمل آمده است.