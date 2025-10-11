به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا وحدتی پور اظهار داشت: با هماهنگی‌های انجام شده با شهردار و شورای اسلامی شهر دزفول از سال گذشته به تدریج در همه قرارداد‌های منعقده با پارکینگ‌ها و ورودی بوستان‌های شهر که تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری هستند، بندی افزوده شد که به موجب آن استفاده و ورود تاکسی‌های شهری دزفول به پارکینگ و بوستان‌های تحت نظارت با ارائه کارت شهری معتبر همانند پرسنل شهرداری رایگان باشد.

وی افزود: هم اکنون همه پارکینگ‌ها و بوستان‌های دزفول که تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شهرستان هستند، برای تاکسی‌های زرد شهری دزفول رایگان بوده و دریافت هرگونه وجه از تاکسیرانان ممنوع و تخلف است.

به گفته وحدتی پور؛ پارکینگ‌های طبقاتی، پارکینگ‌های روباز و پارکبانی ورودی بوستان‌های ساحلی رعنا، دووه، برکه از جمله پارکینگ‌های تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل هستند.