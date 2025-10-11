معاون سابق سازمان انرژی اتمی گفت: پرتو دهی محصولات کشاورزی علاوه بر کاهش ضایعات و از بین بردن آفات، به ماندگاری محصولات بدون استفاده از مواد شیمیایی کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژمان شیرمردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات در بخش کشاورزی، هدر رفتن بخشی از محصول به دلیل آفات و یا شرایط نگهداری است، اظهار داشت: با پرتو دهی این محصولات مدت زمان ماندگاری و انبار مانی آنها افزایش می‌یابد و ضایعات در این بخش تا حد چشمگیری کمتر می‌شود.

وی افزود: پرتودهی محصولات کشاورزی بار میکروبی آنها را نابود می‌کند و به این ترتیب زمینه فساد محصول نیز از بین می‌رود.

محمد سلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با بیان اینکه بکارگیری سامانه‌های پرتودهی به محصولات کشاورزی در ۱۲ نقطه کشور برنامه ریزی شده است، افزود: در یکی از اقدامات مربوط به بخش کشاورزی، دفع آفات با پرتودهی و عقیم سازی آفات انجام شد که موفقیت بیش از ۹۳ درصدی به همراه داشت.

سیدرضا رفیعی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در زمینه پرتودهی محصولات کشاورزی درباره فواید استفاده از این فناوری پیشرفته اظهار داشت: برخی از محصولات صادراتی کشور ما از جمله خشکبار و خرما که ممکن بود به دلیل استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی برگشت خورده و یا مشتری خارجی خود را از دست بدهند، در صورت پرتودهی، با کیفیت بالاتر و سالم تری ایمن سازی می‌شوند و مشکلات مربوط به استاندارد‌های استفاده از مواد شیمایی نیز از بین می‌رود.