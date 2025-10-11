پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این استان در بخش صدور پروانههای ساختمانی طرحهای انبوه سازی نهضت ملی مسکن با تحقق ۱۰۰ درصدی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در نشست پایش طرحهای نهضت ملی مسکن که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: در بخش انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نیز آذربایجانغربی با تحقق حدود ۹۱ درصدی جزو استانهای پیشرو است.
وی ادامه داد: در مجموع ۴ هزار و ۵۴۴ واحد نهضت ملی مسکن در حوزه انبوه سازی آذربایجانغربی وجود دارد که عملیات اجرایی ۱۰۰ درصدی این میزان آغاز شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: آذربایجانغربی نهضت خانه سازی را در اولویت امورات خود قرار داده است و با تلاشهای صورت گرفته بیش از یکهزار و ۹۰۰ واحد مسکونی آماده بهرهبرداری در دهه فجر امسال خواهد بود.
آرامون با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در روستاها نیز، افزود: ۱۴ هزار و ۷۰۱ نفر تایید شده نهایی در بخش مسکن روستایی هستند و اراضی مورد نیاز برای احداث طرحهای نهضت ملی مسکن این بخش نیز تامین و به بنیاد مسکن استان تحویل شده است.
وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاههای خدماترسان بیان کرد: همکاری بیش از پیش دستگاههای اجرایی خدمات رسان در طرحهای نهضت ملی مسکن زمینه توسعه بیش از پیش این بخش را فراهم میکند.