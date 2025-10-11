پخش زنده
کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور داوران ایرانی در سمینار داوری جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا ۲۰۲۶ – استرالیا خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمینار داوری جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا ۲۰۲۶ از اول تا ۵ دسامبر (۱۰ تا ۱۴ آذر) به میزبانی تایلند برگزار میشود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مهناز ذکایی به عنوان داور و بهاره سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور در این سمینار حضور دارند و و داوران حاضر در جام ملتها با آخرین موارد آموزشی آشنا میشوند.
این سمینار با حضور ۱۶ داور، ۱۸ کمک داور و ۱۱ کمک داور ویدئویی به مدت ۵ روز در بانکوک برگزار میشود.
تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در گروه A با تیمهای استرالیا، کرهجنوبی و فیلیپین همگروه است. این رقابتها از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا یک فروردین ۱۴۰۵ در قالب ۳ گروه ۴ تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی، گلد کوست و پرث برگزار میشود.