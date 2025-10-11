به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، فرمانده کمیته تفحص و جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح، خبر رسمی بازگشت پیکر مطهر سردار شهید «محمدهاشم سلطانی» را با حضور در منزلش، اعلام کرد.

محمدهاشم سطانی، سال ۱۳۲۸ در گرگان متولد شد. از همان ابتدای جنگ تحمیلی راهی جنوب شد و در عملیات حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر، شرکت کرد. با وجود دوبار مجروحیت پس از درمان، دوباره به خط مقدم برگشت. سرانجام در عملیات کربلای چهار در سال ۱۳۶۵، در جزیره‌ام‌الرصاص، به اسارت دشمن بعثی درآمد.

مدارک آزاده محمود شعبانی، هم‌سلولی هاشم در زندان کرکوک عراق که در کمیسیون رسیدگی به امور مفقودین ثبت شده بود، امید بازگشت را زنده نگه داشت، اما پس از آزادی همه اسرا و اعلام صلیب سرخ جهانی مبنی بر نبود اسیر ایرانی در زندان‌های عراق، بنیاد شهید نام او را در فهرست شهدا ثبت کرد.

شهید محمد هاشم سلطانی در عملیات کربلای ۴ به فیض شهادت رسیده بود و پیکرش در جست‌وجوی اخیر از طریق پلاک شناسایی شد.

پیکر این شهید بزرگوار ۱۳ مهرماه همراه با پیکر مطهر ۴۵ شهید دوران دفاع مقدس از مرز شلمچه وارد کشور شد.