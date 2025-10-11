پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه ۵۵ میلیارد و ۴۱ میلیون ریالی یک شرکت بازرگانی به علت ایفا نکردن تعهد ارزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد جعفری نسب گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف ایفا نکردن ۲۳ هزار و ۱۱۵ یورو تعهد ارزی را رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به بازگرداندن عین ارز به مبلغ ۲۳ هزار و ۱۱۵ یورو به سیستم بانکی کشور و پرداخت ۲۶ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین مدیر عامل شرکت را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
متخلفان این پرونده در مجموع به پرداخت ۵۵ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
جعفری نسب گفت: با گزارش بانک اقتصاد نوین این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.