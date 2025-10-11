پخش زنده
رسانه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» با انتشار جزئیات جدیدی از توافق تبادل اسرا میان جنبش حماس و رژیم اسرائیل افزود: این توافق حدود ۲۵۰ اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ اسیر اهل غزه را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق تبادل اسرا، دستوراتی را برای آزادی اسرای امنیتی فلسطین دریافت کرده است.
این روزنامه اعلام کرد که انتقال اسیران امنیتی از ۵ زندان رژیم اسرائیل به جایگاههای مخصوص آزادی اسرا آغاز شده است.
این رسانه افزود: توافق تبادل اسرا آزادی حدود ۲۵۰ اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ اسیر اهل غزه را که بعد از عملیات هفتم اکتبر (طوفانالاقصی) به اسارت درآمدند، شامل میشود.
پیشتر «موسی ابومرزوق» از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرده بود که این جنبش در حال رایزنی با میانجیها برای رفع موانع و فراهمسازی زمینه آزادی رهبران برجسته فلسطینی است که در زندانهای رژیم صهیونیستی بهسر میبرند.
وی افزود: مروان برغوثی، احمد سعدات و عباس السید از برجستهترین رهبران فلسطینی هستند که رژیم اشغالگر از آزادی آنها خودداری میکند.
ابومرزوق تصریح کرد تاکنون هیچگونه نقضی از سوی رژیم صهیونیستی در اجرای توافق آتشبس ثبت نشده است.
این عضو ارشد حماس همچنین گفت که نیروهای اشغالگر به خط زرد عقبنشینی کردهاند، اما همچنان کنترل حدود ۵۳ درصد از مساحت نوار غزه را در دست دارند.
وی تأکید کرد: در آینده، حضور اشغالگران در مناطق تحت کنترل کنونی را نخواهیم پذیرفت، چرا که ادامه حضور آنها در محور فیلادلفیا (صلاح الدین) به منزله قطع ارتباط نوار غزه با عمق کشورهای عربی و مصر است.