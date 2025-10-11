کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آب‌های نیمه غربی خلیج فارس و غرب جزایر کیش و لاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

وزش باد و آب‌های مواج نیمه غربی خلیج فارس و غرب جزایر کیش و لاوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز جوی آرام و بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه امروز دریای عمان با وزش باد‌های جنوب شرقی کمی مواج خواهد بود، گفت: بعدازظهر نیز در ارتفاعات استان رشد ابر مورد انتظار است و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق بویژه در محدوده بشاگرد وحاجی آباد محتمل خواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در محدوده دریایی استان کمی مواج و در صورت احتیاط شناور‌های سبک، شرایط برای تردد شناور‌ها مساعد خواهد بود، اما در محدوده استان‌های خوزستان و بوشهر دریا نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد،گفت: فردا کاهش باد در خلیج فارس، بر سرعت باد‌های جنوب شرقی در دریای عمان وتنگه هرمز افزوده خواهد شد و دریا در این مناطق دریایی متلاطم پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر برای تردد ایمن شناور‌ها در نظر گرفته شود و از لحاظ دمایی هم در این مدت، دما تغییر چندانی نخواهد داشت.