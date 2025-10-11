به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۰ نشانگر هوای «ناسالم» برای افراد حساس است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد۱۴۲ گویای آلوده بودن هوا و شرایط «ناسالم» است.

سعید محمودی افزود: هم اکنون کیفیت هوای هشت منطقه «ناسالم» برای تمامی افراد و هوای ۱۲ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده برای افراد حساس قرار دارد، شاخص کیفیت هوا در سه منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، «سالم» است.

وی گفت: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های هوای آلوده باید از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.