باغ شهر گیوی میزبان ششمین جشنواره هیوا بود. این جشنواره علاوه بر ارائه « میوه به و محصولات مرتبط» ؛ با برپایی غرفههای صنایعدستی و همچنین اجرای برنامههای فرهنگی و هنری همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ششمین جشنواره بزرگ هیوا (بِه) به همت اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل و با استقبال گسترده مردمی، حضور مسئولان استانی، ارائه میوه بِه و محصولات صنایعدستی و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در شهر گیوی شهرستان کوثر برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در این جشنواره گفت: باغ شهر گیوی یکی از مراکز اصلی تولید میوه به در سطح کشور است و جشنواره هیوا هرساله با استفاده از این ظرفیت طبیعی منطقه و به منظور معرفی جاذبههای گردشگری شهرستان کوثر برگزار میشود.
جلیل جباری افزود: شهرستان کوثر ظرفیتهای ویژهای در حوزه جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی دارد که نیازمند سرمایهگذاری است و ما با برگزاری چنین رویدادهای و معرفی این ظرفیتها از طرق مختلف به دنبال جذب سرمایهگذار در حوزه گردشگری شهرستان کوثر هستیم.
او با اشاره به برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذرای استان اردبیل در آذرماه سال جاری، تاکید کرد: با همکاری مسئولان محلی چند فرصت سرمایهگذاری شهرستان کوثر، از جمله در زمینه آبدرمانی، تفریحات آبی، بومگردی و گردشگری کشاورزی را تهیه و در این همایش ارائه میکنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل ادامه داد: برگزاری جشنوارهها در حوزه گردشگری استان اردبیل علاوه بر معرفی ظرفیتهای این حوزه، با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ارائه محصولات صنایعدستی و حفظ آداب و رسوم بومی پیگیری میشود.