به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان لردگان گفت: در این اردوی جهادی معاونت بهداشتی شبکه بهداشت، پزشک عمومی، دندانپزشک، مشاور و روانشناس، مراقبین سلامت و بهورزان حضور داشتند.

وی افزود: به تعداد ۹۰ نفرخدمات ویزیت پزشک عمومی ۲۴نفر دندانپزشکی، ۱۴نفر خدمات مامایی و مشاوره فرزند آوری و جوانی جمعیت، ۷۵ نفر غربالگری فشارخون و آموزش پیشگیری از بیماری‌ها و۸۰ نفر از خدمات دارو رایگان ارائه شد.