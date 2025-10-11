پیشنهاد بازیافت داروهای تاریخ مصرف گذشته
یک متخصص داروسازی پیشنهاد بازیافت داروهای تاریخ مصرف گذشته را برای مصرف بهینه دارو مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
دکتر بهمن صبور گفت: جمعآوری داروهبای تاریخ گذشته از داروخانهها یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش ضایعات و بهینهسازی مصرف دارو در کشور است.
وی افزود: بازگرداندن داروهای غیرقابل مصرف به تولیدکنندگان یا واردکنندگان، نظم و انضباط را در زنجیره توزیع برقرار میکند و خرید داروها را با اطمینان ممکن میسازد.
صبور اضافه کرد: در دنیا مسئولیت هر کالا تا پایان زنجیره مصرف بر عهده تولیدکننده، واردکننده یا تأمینکننده است و بازگرداندن کالاهای مصرف نشده به شرکت، مصرف غیرمنطقی را کاهش میدهد.
وی افزود: تلاشهایی برای بررسی لایحههای مرتبط با جمعآوری داروهای تاریخ گذشته انجام شده و در صورت تصویب، میزان مصرف دارو به شکل منطقی و کنترل شده تنظیم خواهد شد.
صبور گفت: طرح جمعآوری داروهای تاریخ گذشته پیشتر به صورت آزمایشی اجرا شد و داروهای غیرقابل مصرف از داروخانهها جمعآوری و تحت کنترل به کارخانهها بازگردانده شدند تا از کیفیت و ایمنی آنها اطمینان حاصل شود.
وی افزود: اگر دارویی به تاریخ انقضای نزدیک رسید، شرکت موظف است آن را جمعآوری و با دارویی جدید جایگزین کند تا مصرف داروها به شکل منطقی و ایمن انجام شود.
صبور اضافه کرد: اجرای چنین سازوکاری نه تنها از هدررفت منابع جلوگیری میکند، بلکه سلامت عمومی مردم را تضمین کرده و مصرف دارو را منطقی میسازد. این اقدام میتواند الگویی موفق برای سایر بخشهای صنعت دارو باشد و با همکاری دولت، تولیدکنندگان و داروخانهها، نظام دارویی کشور را به سمت شفافیت، مدیریت بهتر و مصرف بهینه هدایت کند.