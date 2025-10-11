پخش زنده
مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» گفت: مسجد جامع ارومیه نمایانگر غنای معماری ایرانی_اسلامی و تأثیر آن بر معماری مذهبی در کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رسول وطندوست در جریان بازدید از مسجد جامع ارومیه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز فرصتی فراهم شد تا بازدید دقیقی از مسجد جامع ارومیه داشته باشیم و این مسجد، یک اثر شاخص است، و بنده یقین دارم با همدلی که بین استاندار، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و سایر مسئولان استان وجود دارد حتما موانع و معارضات موجود در مسجد جامع حل شده و صحن مسجد احیا و محیط اطراف آن ساماندهی خواهد شد.
مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» افزود: از میان بیش از ۱۲۰۰ مسجد تاریخی کشور، تاکنون حدود ۲۵ مسجد در قالب یک زنجیره به عنوان نمونههای شاخص انتخاب شدهاند و این مجموعه زنجیره نمایانگر وجود مساجد منحصربهفرد و تداوم غنای معماری ایرانی_اسلامی و تأثیر آن بر معماری مذهبی در کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان است.
او ادامه داد: این مساجد سیر تحول معماری مسجد در ایران از آغاز دوره اسلامی تا دوران معاصر را نمایندگی میکنند و امیدواریم به سرعت کارهای میدانی را آغاز کنیم و در مدت زمان باقی مانده، کار میدانی تمام شودو البته مهم این است که این مساجد به موقع مستندنگاری و مطالعه میدانی شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در گفتوگو با خبرنگاران ضمن تشکر از استاندار، نماینده ولی فقیه در استان، شورای شهر، شهرداری، ادارهکل راه و شهرسازی استان و سایر مسئولان برای کمک به روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه اظهار کرد: حذف زوائد بصری داخل و بیرون مسجد جامع با جدیت در حال انجام است و مقدمات انتقال حوزه علمیه به ساختمان نارون نیز در حال انجام است.
مرتضی صفری افزود: همچنان مرمت مسجد جامع ارومیه که از دوسال پیش آغاز شده، ادامه داشته و تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان برای مرمت این مسجد هزینه شده و هدف نهایی ما این است که ارومیه به جمع شهرهای جهانی اضافه شده و از این فرصت تاریخی نهایت استفاده را ببریم.