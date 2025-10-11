پخش زنده
امروز: -
با نفوذ توده هوای سرد به آذربایجان غربی، در طی روزهای آتی روند کاهشی دما در سطح استان محسوستر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با نفوذ توده هوای سرد به آذربایجان غربی، در طی روزهای آتی روند کاهشی دما در سطح استان محسوستر خواهد شد.
طبق بررسی الگوهای پیش یابی، دماهای بیشینه و کمینه در تمامی شهرهای استان تا اواسط هفته جاری روند کاهشی خواهند داشت و پیش بینی میشود شبهای دوشنبه و سه شنبه، کمترین دماهای کمینه در سطح استان ثبت شود و دمای برخی مناطق سردسیر استان به نزدیکی و یا حتی زیر صفر نیز برسد.